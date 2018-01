Every PyeongChang Olympic men’s hockey roster

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Twelve nations go for gold in the first Olympic men’s hockey tournament without NHL players since 1994.

There are many familiar names to close hockey followers, but this year’s event will be unlike any in Olympic history.

A full Olympic hockey schedule is here.

Group A

Canada

Justin Peters (G)

Kevin Poulin (G)

Ben Scrivens (G) — former Edmonton Oilers No. 1

Stefan Elliott (D)

Chay Genoway (D)

Cody Goloubef (D)

Marc-Andre Gragnani (D)

Chris Lee (D)

Maxim Noreau (D)

Mat Robinson (D)

Karl Stollery (D)

Rene Bourque (F)

Gilbert Brule (F)

Andrew Ebbett (F)

Quentin Howden (F)

Chris Kelly (F)

Rob Klinkhammer (F)

Brandon Kozun (F)

Maxim Lapierre (F)

Eric O’Dell (F)

Mason Raymond (F)

Derek Roy (F) — Former Buffalo Sabres season points leader

Christian Thomas (F)

Linden Vey (F)

Wojtek Wolski (F)

Czech Republic

Patrik Bartosak (G)

Pavel Francouz (G)

Dominik Furch (G)

Michal Jordan (D)

Jan Kolar (D)

Tomas Kundratek (D)

Vojtech Mozik (D)

Jakub Nakladal (D)

Ondrej Nemec (D)

Adam Polasek (D)

Ondrej Vitasek (D)

Michal Birner (F)

Roman Cervenka (F)

Martin Erat (F) — Former Nashville Predators season points leader

Milan Gulas (F)

Roman Horak (F)

Petr Koukal (F)

Jan Kovar (F)

Dominik Kubalik (F)

Tomas Mertl (F)

Lukas Radil (F)

Michal Repik (F)

Jiri Sekac (F)

Michal Vondrka (F)

Tomas Zohorna (F)

South Korea

Matt Dalton (G) — Former Boston Bruins backup goalie

Kye Hoon Park (G)

Sungje Park (G)

Hyung Gon Cho (D)

Wonjun Kim (D)

Don Ku Lee (D)

Hyonho Oh (D)

Alex Plante (D)

Eric Regan (D)

Yeongjun Seo (D)

Bryan Young (D)

Jin Hui Ahn (F)

Minho Cho (F)

Jungwoo Jeon (F)

Kisung Kim (F)

Sangwook Kim (F)

Won Jung Kim (F)

Young Jun Lee (F)

Jin Kyu Park (F)

Woosang Park (F)

Brock Radunske (F)

Sanghoon Shin (F)

Sangwoo Shin (F)

Michael Swift (F)

Mike Testwuide (F)

Switzerland

Leonardo Genoni (G)

Jonas Hiller (G) — Former Anaheim Ducks No. 1 goalie; stopped 44 of 47 Canadian shots in a near upset in group play at the 2010 Vancouver Games.

Tobias Stephan (G)

Eric Blum (D)

Raphael Diaz (D)

Felicien Du Bois (D)

Philippe Furrer (D)

Patrick Geering (D)

Romain Loeffel (D)

Dominik Schlumpf (D)

Ramon Untersander (D)

Cody Almond (F)

Andres Ambuhl (F)

Simon Bodenmann (F)

Enzo Corvi (F)

Gaetan Haas (F)

Fabrice Herzog (F)

Denis Hollenstein (F)

Simon Moser (F)

Vincent Praplan (F)

Thomas Rufenacht (F)

Reto Schappi (F)

Tristan Scherwey (F)

Pius Suter (F)

Joel Vermin (F)

Group B

Olympic Athlete from Russia

Vasily Koshechkin (G)

Ilya Sorokin (G)

Igor Shestyorkin (G)

Vladislav Gavrikov (D)

Dinar Khafizullin (D)

Bogdan Kiselevich (D)

Alexei Marchenko (D)

Nikita Nesterov (D)

Slava Voynov (D) — Two Stanley Cups with Los Angeles Kings

Artyom Zub (D)

Andrei Zubarev (D)

Sergei Andronov (F)

Alexander Barabanov (F)

Pavel Datsyuk (F) — Four NHL All-Star teams with Detroit Red Wings; fifth Olympics

Mikhail Grigorenko (F)

Nikita Gusev (F)

Ilya Kablukov (F)

Sergei Kalinin (F)

Kirill Kaprizov (F)

Ilya Kovalchuk (F) — Three NHL All-Star teams; fifth Olympics

Sergei Mozyakin (F) — KHL’s all-time leading scorer; first Olympics

Nikolai Prokhorkin (F)

Vadim Shipachyov (F)

Sergei Shirokov (F)

Ivan Telegin (F)

Slovakia

Ján Laco (G)

Branislav Konrád (G)

Patrik Rybár (G)

Ivan Baranka (D)

Michal Čajkovský (D)

Dominik Graňák (D)

Marek Ďaloga (D)

Tomáš Starosta (D)

Juraj Valach (D)

Peter Čerešňák (D)

Juraj Mikuš (D)

Martin Bakoš (F)

Miloš Bubela (F)

Marcel Haščák (F)

Lukáš Cingeľ (F)

Tomáš Marcinko (F)

Patrik Lamper (F)

Ladislav Nagy (F) — Former Arizona Coyotes season assists leader

Tomáš Surový (F)

Andrej Kudrna (F)

Peter Ölvecký (F)

Michal Krištof (F)

Matej Paulovič (F)

Matúš Sukeľ (F)

Marek Hovorka (F)

Slovenia

Luka Gracnar (G)

Gasper Kroselj (G)

Matija Pintaric (G)

Blaz Gregorc (D)

Sabahudin Kovacevic (D)

Ales Kranjc (D)

Ziga Pavlin (D)

Matic Podlipnik (D)

Jurij Repe (D)

Mitja Robar (D)

Luka Vidmar (D)

Bostjan Golicic (F)

Andrej Hebar (F)

Ziga Jeglic (F)

Anze Kuralt (F)

Jan Mursak (F) — Played 46 games for Detroit Red Wings

Ales Music (F)

Ken Ograjensek (F)

Ziga Pance (F)

David Rodman (F)

Marcel Rodman (F)

Robert Sabolic (F)

Rok Ticar (F)

Jan Urbas (F)

Miha Verlic (F)



United States

David Leggio (G)

Brandon Maxwell (G)

Ryan Zapolski (G)

Chad Billins (D)

Jonathon Blum (D)

Will Borgen (D)

Matt Gilroy (D)

Ryan Gunderson (D)

Bobby Sanguinetti (D)

Noah Welch (D)

James Wisniewski (D)

Mark Arcobello (F)

Chris Bourque (F) — Son of 1998 Canadian Olympian and Hockey Hall of Famer Ray Bourque

Bobby Butler (F)

Ryan Donato (F)

Brian Gionta (F) — Captain, 2006 Olympian and oldest member of entire U.S. Olympic team (39)

Jordan Greenway (F)

Chad Kolarik (F)

Broc Little (F)

John McCarthy (F)

Brian O’Neill (F)

Garrett Roe (F)

Jim Slater (F)

Ryan Stoa (F)

Troy Terry (F)

Group C

Finland

Mikko Koskinen (G) — Top goalie at 2016 Worlds with 1.13 GAA, .947 save pct.

Juha Metsola (G)

Karri Ramo (G)

Juuso Heitanen (D)

Miro Heiskanen (D) — 2017 NHL No. 3 draft pick by Dallas Stars; 18 years old

Tommi Kivisto (D)

Miika Koivisto (D)

Lasse Kukkonen (D)

Mikko Lehtonen (D)

Sami Lepisto (D) — 2010, 2014 Olympic bronze medalist; 176 NHL games

Atte Ohtamaa (D)

Marko Anttila (F)

Jonas Enlund (F)

Teemu Hartikainen (F)

Julius Junttila (F)

Joonas Kemppainen (F)

Petri Kontiola (F)

Jarno Koskirant (F)

Jani Lajunen (F)

Sakari Manninen (F)

Oskar Osala (F)

Jukka Peltola (F)

Mika Pyorala (F)

Veli-Matti Savinainen (F)

Eeli Tolvanen (F)

Germany

Danny aus den Birken (G)

Dennis Endras (G)

Timo Pielmeier (G)

Daryl Boyle (D)

Christian Ehrhoff (D) — Olympian in 2002, 2006 and 2010; played mostly in the NHL from 2003-16

Frank Hördler (D)

Björn Krupp (D)

Moritz Müller (D)

Jonas Müller (D)

Denis Reul (D)

Yannic Seidenberg (D)

Yasin Ehliz (F)

Gerrit Fauser (F)

Marcel Goc (F) — 636 NHL games

Patrick Hager (F)

Dominik Kahun (F)

Marcus Kink (F)

Brooks Macek (F)

Frank Mauer (F)

Marcel Noebels (F)

Leonhard Pföderl (F)

Matthias Plachta (F)

Patrick Reimer (F)

Felix Schütz (F)

David Wolf (F)



Norway

Lars Haugen (G)

Henrik Haukeland (G)

Henrik Holm (G)

Alexander Bonsaksen (D)

Stefan Espeland (D)

Jonas Holøs (D)

Johannes Johannesen (D)

Erlend Lesund (D)

Mattias Nørstebø (D)

Henrik Ødegaard (D)

Daniel Sørvik (D)

Anders Bastiansen (F)

Kristian Forsberg (F)

Ludvig Hoff (F) — University of North Dakota sophomore

Tommy Kristiansen (F)

Ken André Olimb (F)

Mathis Olimb (F)

Aleksander Reichenberg (F)

Niklas Roest (F)

Mats Rosseli (F)

Martin Røymark (F)

Eirik Salsten (F)

Patrick Thoresen (F)

Steffen Thoresen (F)

Mathias Trettenes (F)

Sweden

Jhonas Enroth (G)

Viktor Fasth (G) — Former NHL goalie was Sweden’s No. 1 at 2017 Worlds before Henrik Lundqvist joined team mid-tournament en route to gold

Magnus Hellberg (G)

Jonas Ahnelov (D)

Simon Bertilsson (D)

Rasmus Dahlin (D) — Born in 2000; possible No. 1 pick in June’s NHL Draft

Johan Fransson (D)

Erik Gustafsson (D)

Patrik Hersley (D)

Staffan Kronwall (D)

Mikael Wikstrand (D)

Dick Axelsson (F)

Alexander Bergstrom (F)

Dennis Everberg (F)

Carl Klingberg (F)

Anton Lander (F)

Par Lindholm (F)

Joakim Lindstrom (F)

Joel Lundqvist (F) — Henrik’s identical twin

Oscar Moller (F)

John Norman (F)

Linus Omark (F)

Fredrik Pettersson (F)

Viktor Stalberg (F)

Patrik Zackrisson (F)

