2019 U.S. Gymnastics Championships Results

Results from the 2019 U.S. Gymnastics Championships in Kansas City …
Senior Men
All-around
- Samuel Mikulak — 174.150
- Yul Moldauer — 168.600
- Akash Modi — 168.250
- Shane Wiskus — 167.600
- Trevor Howard — 164.900
- Allan Bower — 163.650
- Donnell Whittenburg — 163.100
- Sean Melton — 162.750
- Adrian De Los Angele — 161.600
- Riley Loos — 160.650
- Levi Anderson — 160.300
- Paul Juda — 159.850
- Gage Dyer — 158.000
- Timothy Wang — 155.450
- Jacob Moore — 155.200
- Stewart Brown — 153.900
- Evan Davis — 153.600
- Kanji Oyama — 152.650
- Justin Ah Chow — 150.500
- Bennet Huang — 149.500
- Kiwan Watts — 147.850
- Brennan Pantazis — 147.800
- Michael Fletcher — 145.850
Floor exercise
- Samuel Mikulak — 29.300
- Yul Moldauer — 29.000
- Gage Dyer — 28.750
- Riley Loos — 28.650
- Shane Wiskus — 28.550
Pommel horse
- Samuel Mikulak — 29.150
- Stephen Nedoroscik — 28.900
- Allan Bower — 28.700
- Michael Paradise — 28.300
- Donothan Bailey — 28.250
Still rings
- Alex Diab — 29.350
- Trevor Howard — 29.250
- Donnell Whittenburg — 29.100
- Samuel Mikulak — 28.550
- Akash Modi — 28.050
Vault
- Shane Wiskus — 28.850
- Timothy Wang — 28.800
- Kiwan Watts — 28.800
- Eddie Penev — 28.750
- Yul Moldauer — 28.700
Parallel bars
- Samuel Mikulak — 30.650
- Yul Moldauer — 29.400
- Shane Wiskus — 29.350
- Adrian De Los Angeles — 28.950
- Akash Modi — 28.850
High bar
- Samuel Mikulak — 28.700
- Akash Modi — 27.350
- Paul Juda — 26.900
- Adrian De Los Angeles — 26.700
- Shane Wiskus — 26.550
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VIDEO: Gymnast catches high bar with one-hand saveFollow @nbcolympictalk