2020 Skate America Results

Results from 2020 Skate America in Las Vegas, the biggest annual international figure skating competition held in the U.S. …

Women’s Short Program

1. Mariah Bell (USA) — 76.48

2. Bradie Tennell (USA) — 73.29

3. Audrey Shin (USA) — 69.77

4. Karen Chen (USA) — 68.13

5. Amber Glenn (USA) — 67.85

6. Paige Rydberg (USA) — 63.91

7. Lin Shan (CHN) — 59.29

8. Sierra Venetta (USA) — 59.28

9. Finley Hawk (USA) — 59.12

10. Starr Andrews (USA) — 57.20

11. Pooja Kalyan (USA) — 55.50

12. Gracie Gold (USA) — 46.36

