2020 Skate America Results

Results from 2020 Skate America in Las Vegas, the biggest annual international figure skating competition held in the U.S. …
Women’s Short Program
1. Mariah Bell (USA) — 76.48
2. Bradie Tennell (USA) — 73.29
3. Audrey Shin (USA) — 69.77
4. Karen Chen (USA) — 68.13
5. Amber Glenn (USA) — 67.85
6. Paige Rydberg (USA) — 63.91
7. Lin Shan (CHN) — 59.29
8. Sierra Venetta (USA) — 59.28
9. Finley Hawk (USA) — 59.12
10. Starr Andrews (USA) — 57.20
11. Pooja Kalyan (USA) — 55.50
12. Gracie Gold (USA) — 46.36
SKATE AMERICA: TV, Live Stream Schedule | Grand Prix Fields
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