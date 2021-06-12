U.S. Olympic Diving Trials results

By OlympicTalkJun 12, 2021, 6:10 PM EDT
Diving Olympic Trials
USA Diving
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Results from the U.S. Olympic Diving Trials for Tokyo in Indianapolis …

Women’s Individual Springboard
1. Krysta Palmer — 1011.95
2. Hailey Hernandez — 926.55
3. Sarah Bacon — 912.10
4. Kristen Hayden — 908.85
5. Alison Gibson — 903.4
6. Brooke Schultz — 836.5
7. Abigail Knapton — 809.1
8. Anne Fowler — 808.75
9. Margo O’Meara — 802
10. Bridget O’Neil — 784.25
11. Samantha Pickens — 774.3
12. Kelly Straub — 767.4

Men’s Synchronized Springboard
1. Andrew Capobianco/Michael Hixon — 1289.37
2. Gregory Duncan/Grayson Campbell — 1168.80
3. Carson Tyler/Maxwell Miller — 1051.68
4. Jack Ryan/Quentin Henninger — 1028.19

Women’s Synchronized Platform
1. Delaney Schnell/Jessica Parratto — 930
2. Katrina Young/Murphy Bromberg — 888.94

Women’s Synchronized Springboard
1. Alison Gibson/Krysta Palmer — 899.82
2. Sarah Bacon/Kassidy Cook — 871.50
3. Samantha Pickens/Carolina Sculti — 804.18
4. Hailey Hernandez/Emily Grund — 784.56
5. Kristen Hayden/Margo O’Meara — 764.10
6. Daria Lenz/Charlye Campbell — 746.76
7. Kaylee Bishop/Avery Worobel — 702.90

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