U.S. Olympic Diving Trials results

Results from the U.S. Olympic Diving Trials for Tokyo in Indianapolis …
Women’s Individual Platform
1. Delaney Schnell — 1021.9
2. Katrina Young — 984.7
3. Murphy Bromberg — 981.75
4. Jessica Parratto — 973.75
5. Abigail Knapton — 930.3
6. Amy Cozad Magaña — 922.2
7. Janie Boyle — 865.9
8. Daryn Wright — 826.4
9. Olivia Rosendahl — 823.6
10. Laura Wilkinson — 804.3
11. Maggie Merriman — 783
12. Madison Huitt — 738.6
Men’s Individual Springboard
1. Tyler Downs — 1333.75
2. Andrew Capobianco — 1319.4
3. David Boudia — 1314.95
4. Michael Hixon — 1309.65
5. Briadam Herrera — 1309.55
6. Grayson Campbell — 1206.3
7. Quentin Henninger — 1142.2
8. Jacob Fielding — 1138.65
9. Noah Duperre — 1093.1
10. Jake Butler — 1075.05
11. Evan Moretti — 1063.9
12. Noah Vigran — 1063.45
Men’s Individual Platform
1. Brandon Loschiavo — 1421
2. Jordan Windle — 1401.4
3. David Dinsmore — 1278.5
4. Joshua Hedberg — 1235.7
5. Tyler Downs — 1207.3
6. Jacob Siler — 1144.8
7. Zach Cooper — 1141.85
8. Jordan Rzepka — 1127.4
9. Maxwell Flory — 1113.1
10. Carson Tyler — 1094.65
11. Chase Lane — 1085.5
12. Benjamin Bramley — 1066
Women’s Individual Springboard
1. Krysta Palmer — 1011.95
2. Hailey Hernandez — 926.55
3. Sarah Bacon — 912.10
4. Kristen Hayden — 908.85
5. Alison Gibson — 903.4
6. Brooke Schultz — 836.5
7. Abigail Knapton — 809.1
8. Anne Fowler — 808.75
9. Margo O’Meara — 802
10. Bridget O’Neil — 784.25
11. Samantha Pickens — 774.3
12. Kelly Straub — 767.4
Men’s Synchronized Springboard
1. Andrew Capobianco/Michael Hixon — 1289.37
2. Gregory Duncan/Grayson Campbell — 1168.80
3. Carson Tyler/Maxwell Miller — 1051.68
4. Jack Ryan/Quentin Henninger — 1028.19
Women’s Synchronized Platform
1. Delaney Schnell/Jessica Parratto — 930
2. Katrina Young/Murphy Bromberg — 888.94
Women’s Synchronized Springboard
1. Alison Gibson/Krysta Palmer — 899.82
2. Sarah Bacon/Kassidy Cook — 871.50
3. Samantha Pickens/Carolina Sculti — 804.18
4. Hailey Hernandez/Emily Grund — 784.56
5. Kristen Hayden/Margo O’Meara — 764.10
6. Daria Lenz/Charlye Campbell — 746.76
7. Kaylee Bishop/Avery Worobel — 702.90
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