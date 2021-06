U.S. Olympic Track and Field Trials results

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Results from the U.S. Olympic Track and Field Trials for the Tokyo Games in Eugene, Oregon. In most events, the top three finishers are in line to make the team …

Women’s 100m

1. Sha’Carri Richardson — 10.86

2. Javianne Oliver — 10.99

3. Teahna Daniels — 11.03

4. Jenna Prandini — 11.11 (qualifies for relay)

5. Gabby Thomas — 11.15 (qualifies for relay)

6. English Gardner — 11.16 (qualifies for relay)

Women’s 200m

1. Gabby Thomas — 21.61

2. Jenna Prandini — 21.89

3. Anavia Battle — 21.95

4. Tamara Clark — 21.98

5. Allyson Felix — 22.11

Women’s 400m

1. Quanera Hayes — 49.78

2. Allyson Felix — 50.02

3. Wadeline Jonathas — 50.03

4. Kendall Ellis — 50.10 (qualifies for relay)

5. Kaylin Whitney — 50.29 (qualifies for relay)

6. Lynna Irby — 50.35 (qualifies for relay)

7. Taylor Manson — 50.79 (qualifies for relay)

8. Shae Anderson — 50.84 (qualifies for relay)

Women’s 800m

1. Athing Mu — 1:56.07

2. Raevyn Rogers — 1:57.66

3. Ajee’ Wilson — 1:58.39

4. Michaela Meyer — 1:58.55

5. Chanelle Price — 1:58.73

Women’s 1500m

1. Elle Purrier St. Pierre — 3:58.03

2. Cory McGee — 4:00.67

3. Heather MacLean — 4:02.09

4. Shannon Osika — 4:02.18

5. Helen Schlachtenhaufen — 4:04.41

Women’s 5000m

1. Elise Cranny — 15:27.81

2. Karissa Schweizer — 15:28.11

3. Rachel Schneider — 15:29.56

4. Abbey Cooper — 15:31.05

5. Allie Buchalski — 15:47.52

Women’s 10000m

1. Emily Sisson — 31:03.82

2. Karissa Schweizer — 31:16.52

3. Alicia Monson — 31:18.55

4. Elisa Cranny — 31:35.22

5. Rachel Schneider — 31:42.92

Women’s 20km Racewalk (Nobody has Olympic standard)

1. Robyn Stevens — 1:35:13

2. Maria Michta-Coffey — 1:39:25

3. Miranda Melville — 1:40:39

4. Stephanie Casey — 1:42:32

5. Celina Lepe — 1:43:00

Women’s 100m Hurdles

1. Keni Harrison — 12.47

2. Brianna McNeal — 12.51 (appealing five-year ban)

3. Christina Clemons — 12.53 (.521)

4. Gabbi Cunningham — 12.53 (.526)

5. Anna Cockrell — 12.58

Women’s 400m Hurdles

1. Sydney McLaughlin — 51.9

2. Dalilah Muhammad — 52.42

3. Anna Cockrell — 53.7

4. Shamier Little — 53.85

5. Cassandra Tate — 56.51

Women’s 3000m Steeplechase

1. Emma Coburn — 9:09.41

2. Courtney Frerichs — 9:11.79

3. Val Constien — 9:18.34

4. Courtney Wayment — 9:23.09

5. Marisa Howard — 9:24.74

Heptathlon

1. Annie Kunz — 6,703 points

2. Kendell Williams — 6,683

3. Erica Bougard — 6,667

4. Michelle Atherley — 6,352

5. Ashtin Mahler — 6,273

Women’s Discus

1. Valarie Allman — 69.92 meters

2. Micaela Hazlewood — 62.54 (doesn’t have Olympic standard)

3. Rachel Dincoff — 60.21

4. Kelsey Card — 59.37 (doesn’t have Olympic standard)

5. Whitney Ashley — 59.10

Women’s Hammer

1. DeAnna Price — 80.31 meters

2. Brooke Andersen — 77.72

3. Gwendolyn Berry — 73.50

4. Janee Kassanavoid — 73.45

5. Lisa Wilson — 70.90

Women’s High Jump

1. Vashti Cunningham — 1.96 meters

2. Inika McPherson — 1.93 (doesn’t have Olympic standard)

3. Nicole Greene — 1.93 (doesn’t have Olympic standard)

4. Rachel McCoy — 1.93

5. Elizabeth Evans — 1.90 (doesn’t have Olympic standard)

Women’s Javelin

1. Maggie Malone — 63.5 meters

2. Kara Winger — 61.47

3. Avione Allgood-Whetstone — 58.94 (doesn’t have Olympic standard)

4. Arianna Ince — 57.49

5. Kylee Carter — 55.28

Women’s Long Jump

1. Brittney Reese — 7.13 meters

2. Tara Davis — 7.04

3. Quanesha Burks — 6.96

4. Tiffany Flynn — 6.8

5. Malaina Payton — 6.79

Women’s Pole Vault

1. Katie Nageotte — 4.95 meters

2. Morgann LeLeux — 4.7

3. Sandi Morris — 4.6

4. Olivia Gruver — 4.6

5. Jenn Suhr — 4.6

Women’s Shot Put

1. Jessica Ramsey — 20.12 meters

2. Raven Saunders — 19.96

3. Adelaide Aquilla — 18.95

4. Maggie Ewen — 18.92

5. Chase Ealey — 18.39

Women’s Triple Jump

1. Keturah Orji — 14.52 meters

2. Tori Franklin — 14.20

3. Jasmine Moore — 14.15

4. Imani Oliver — 13.84

5. Crystal Manning — 13.68

Men’s 100m

1. Trayvon Bromell — 9.80

2. Ronnie Baker — 9.85

3. Fred Kerley — 9.86

4. Kenny Bednarek — 9.89 (qualifies for relay)

5. Micah Williams — 9.91 (qualifies for relay)

6. Cravon Gillespie — 10.00 (qualifies for relay)

7. Noah Lyles — 10.05

8. Justin Gatlin — 10.87

Men’s 200m

1. Noah Lyles — 19.74

2. Kenny Bednarek — 19.78

3. Erriyon Knighton — 19.84

4. Fred Kerley — 19.9

5. Isiah Young — 20.03

Men’s 400m

1. Michael Norman — 44.07

2. Michael Cherry — 44.35

3. Randolph Ross — 44.74

4. Trevor Stewart — 44.90 (qualifies for relay)

5. Vernon Norwood — 44.92 (qualifies for relay)

6. Elija Godwin — 44.94 (qualifies for relay)

7. Bryce Deadmon — 44.96 (qualifies for relay)

8. Wil London — 45.00 (qualifies for relay)

Men’s 800m

1. Clayton Murphy — 1:43.17

2. Isaiah Jewett — 1:43.85

3. Bryce Hoppel — 1:44.14

4. Isaiah Harris — 1:44.58

5. Brannon Kidder — 1:45.08

Men’s 1500m

1. Cole Hocker — 3:35.28 (doesn’t have Olympic standard)

2. Matthew Centrowitz — 3:35.34

3. Yared Nuguse — 3:36.19

4. Craig Engels — 3:36.69

5. Henry Wynne — 3:37.70

Men’s 5000m

1. Paul Chelimo — 13:26.82

2. Grant Fisher — 13:27.01

3. Woody Kincaid — 13:27.13

4. Cooper Teare — 13:28.08

5. Emmanuel Bor — 13:30.30

6. Morgan Beadleschomb — 13:30.90

7. Robert Brandt — 13:32.21

8. Conner Mantz — 13:32.69

Men’s 10,000m

1. Woody Kincaid — 27:53.62

2. Grant Fisher — 27:54.29

3. Joe Klecker — 27:54.90

4. Ben True — 27:58.88

5. Conner Mantz — 27:59.37

Men’s 20km Racewalk (Nobody has Olympic standard)

1. Nick Christie — 1:30:48

2. Daniel Nehnevaj — 1:31:59

3. Emmanuel Corvera — 1:34:38

4. Steven Smith — 1:37:51

5. Anthony Joseph Gruttadauro — 1:37:59

Men’s 110m Hurdles

1. Grant Holloway — 12.96

2. Devon Allen — 13.10

3. Daniel Roberts — 13.11

4. Trey Cunningham — 13.21

5. Tai Brown — 13.32

Men’s 400m Hurdles

1. Rai Benjamin — 46.83

2. Kenny Selmon — 48.08

3. David Kendziera — 48.38

4. Aldrich Bailey — 48.55

5. Khallifah Rosser — 48.81

Men’s 3000m Steeplechase

1. Hillary Bor — 8:21.34

2. Benard Keter — 8:21.81

3. Mason Ferlic — 8:22.05

4. Daniel Michalski — 8:22.54

5. Isaac Updike — 8:24.72

Decathlon

1. Garrett Scantling — 8,647 points

2. Steven Bastien — 8,485

3. Zach Ziemek — 8,471

4. Harrison Williams — 8,306

5. Joseph Delgado — 8,161

Men’s Discus

1. Mason Finley — 63.07 meters

2. Reggie Jagers — 62.51

3. Sam Mattis — 62.51

4. Brian Williams — 62.19

5. Legend Boyesen Hayes — 61.85

Men’s Hammer

1. Rudy Winkler — 82.71 meters

2. Daniel Haugh — 79.39

3. Alex Young — 78.32

4. Conor McCullough — 74.64

5. Michael Shanahan — 73.77

Men’s High Jump

1. JuVaughn Harrison — 2.33 meters

2. Darryl Sullivan — 2.33

3. Shelby McEwen — 2.30

4. Erik Kynard — 2.27

5. Trey Culver — 2.21

Men’s Javelin

1. Curtis Thompson — 82.78 meters (doesn’t have Olympic standard)

2. Michael Shuey — 79.24 (doesn’t have Olympic standard)

3. Riley Dolezal — 77.07 (doesn’t have Olympic standard)

4. Marc Anthony Minichello — 76.73 (doesn’t have Olympic standard)

5. Denham Patricelli — 76.63 (doesn’t have Olympic standard)

Men’s Long Jump

1. JuVaughn Harrison — 8.47 meters

2. Marquis Dendy — 8.38

3. Steffin McCarter — 8.26

4. Damarcus Simpson — 8.19

5. Isaac Grimes — 8.09

Men’s Pole Vault

1. Chris Nilsen — 5.90 meters

2. Sam Kendricks — 5.85

3. KC Lightfoot — 5.85

4. Matt Ludwig — 5.80

5. Jacob Wooten — 5.80

Men’s Shot Put

1. Ryan Crouser — 23.37 meters WR

2. Joe Kovacs — 22.34

3. Payton Otterdahl — 21.92

4. Darrell Hill — 21.89

5. Josh Awotunde — 21.84

Men’s Triple Jump

1. Will Claye — 17.21 meters

2. Donald Scott — 17.18

3. Chris Benard — 17.01

4. Chris Carter — 16.82

5. Timothy White — 16.59

