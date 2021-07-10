U.S. Olympic team roster: Athletes qualified for Tokyo Games

The following 630 athletes have qualified for the U.S. Olympic team.
Archery (6)
Mackenzie Brown
Casey Kaufhold
Jennifer Mucino-Fernandez
Brady Ellison
Jack Williams
Jacob Wukie
Artistic Swimming (2)
Anita Alvarez
Lindi Schroeder
Badminton (4)
Beiwen Zhang
Phillip Chew
Ryan Chew
Timothy Lam
Baseball (24)
Nick Allen
Eddy Alvarez
Tyler Austin
Shane Baz
Anthony Carter
Triston Casas
Brandon Dickson
Tim Federowicz
Eric Filia
Todd Frazier
Anthony Gose
Edwin Jackson
Scott Kazmir
Patrick Kivlehan
Mark Kolozsvary
Jack Lopez
Nick Martinez
Scott McGough
David Robertson
Joe Ryan
Ryder Ryan
Bubba Starling
Jamie Westbrook
Simeon Woods-Richardson
Basketball (28)
Ariel Atkins
Sue Bird
Tina Charles
Napheesa Collier
Stefanie Dolson
Skylar Diggins-Smith
Sylvia Fowles
Allisha Gray
Chelsea Gray
Brittney Griner
Jewell Loyd
Kelsey Plum
Katie Lou Samuelson
Breanna Stewart
Diana Taurasi
A’ja Wilson
Bam Adebayo
Bradley Beal
Devin Booker
Kevin Durant
Jerami Grant
Draymond Green
Jrue Holiday
Zach LaVine
Damian Lillard
Kevin Love
Khris Middleton
Jayson Tatum
Beach Volleyball (8)
Alix Klineman
April Ross
Kelly Claes
Sarah Sponcil
Taylor Crabb
Jake Gibb
Phil Dalhausser
Nick Lucena
Boxing (10)
Rashida Ellis
Ginny Fuchs
Naomi Graham
Oshae Jones
Yarisel Ramirez
Keyshawn Davis
Troy Isley
Delante Johnson
Duke Ragan
Richard Torrez Jr.
Canoe-Kayak (4)
Nevin Harrison
Evy Leibfarth
Michal Smolen
Zachary Lokken
Cycling (27)
Haley Batten
Perris Benegas
Kate Courtney
Chloé Dygert
Maddie Godby
Erin Huck
Megan Jastrab
Amber Neben
Payton Ridenour
Coryn Rivera
Hannah Roberts
Felicia Stancil
Leah Thomas
Jennifer Valente
Emma White
Lily Williams
Alise Willoughby
Ruth Winder
Chloe Woodruff (withdrew, personal reasons)
Christopher Blevins
Nick Bruce
Lawson Craddock
Justin Dowell
Connor Fields
Adrian Hegyvary
Gavin Hoover
Brandon McNulty
Corben Sharrah
Diving (11)
Alison Gibson
Hailey Hernandez
Krysta Palmer
Jessica Parratto
Delaney Schnell
Katrina Young
Andrew Capobianco
Tyler Downs
Michael Hixon
Brandon Loschiavo
Jordan Windle
Equestrian (10)
Liz Halliday-Sharp (horse, Deniro Z, withdrew)
Laura Kraut
Adrienne Lyle
Sabine Schut-Kery
Jessica Springsteen
Phillip Dutton
Kent Farrington
Boyd Martin
Doug Payne
Steffen Peters
McLain Ward
Fencing (24)
Jackie Dubrovich
Kat Holmes
Courtney Hurley
Kelley Hurley
Lee Kiefer
Sabrina Massialas
Nicole Ross
Francesca Russo
Eliza Stone
Anna van Brummen
Dagmara Wozniak
Mariel Zagunis
Eli Dershwitz
Alen Hadzic
Daryl Homer
Jake Hoyle
Race Imboden
Nick Itkin
Andrew Mackiewicz
Alexander Massialas
Curtis McDowald
Gerek Meinhardt
Yeisser Ramirez
Khalil Thompson
What type of Olympic fan are you? Take a brief survey, and you’ll be entered to win Olympic prizes!
Golf (8)
Danielle Kang
Jessica Korda
Nelly Korda
Lexi Thompson
Bryson DeChambeau
Collin Morikawa
Xander Schauffele
Justin Thomas
Gymnastics (20)
Nicole Ahsinger
Simone Biles
Jade Carey
Jordan Chiles
Isabelle Connor
Camilla Feeley
Evita Griskenas
Suni Lee
Grace McCallum
Lili Mizuno
Elizaveta Pletneva
MyKayla Skinner
Nicole Sladkov
Laura Zeng
Brody Malone
Sam Mikulak
Yul Moldauer
Aliaksei Shostak
Shane Wiskus
Alec Yoder
Judo (4)
Nina Cutro-Kelly
Angelica Delgado
Nefeli Papadakis
Colton Brown
Karate (4)
Sakura Kokumai
Brian Irr
Tom Scott
Ariel Torres
Modern Pentathlon (2)
Samantha Schultz
Amro Elgeziry
Rowing (37)
Charlotte Buck
Kendall Chase
Olivia Coffey
Claire Collins
Gia Doonan
Tracy Eisser
Katelin Guregian
Megan Kalmoe
Kara Kohler
Grace Luczak
Cicely Madden
Brooke Mooney
Meghan Musnicki
Kristine O’Brien
Meghan O’Leary
Molly Reckford
Alie Rusher
Regina Salmons
Michelle Sechser
Gevvie Stone
Jessica Thoennes
Ellen Tomek
Kristina Wagner
Madeleine Wanamaker
Justin Best
Liam Corrigan
Ben Davison
Clark Dean
Michael Grady
Austin Hack
Conor Harrity
Nick Mead
Alex Miklasevich
Andrew Reed
Alexander Richards
Julian Venonsky
Anders Weiss
Rugby (26)
Kayla Canett-Oca
Lauren Doyle
Cheta Emba
Abby Gustaitis
Nicole Heavirland
Alev Kelter
Kristi Kirshe
Ilona Maher
Jordan Matyas
Ariana Ramsey
Naya Tapper
Kristen Thomas
Nia Toliver
Perry Baker
Danny Barrett
Maceo Brown
Madison Hughes
Martin Iosefo
Carlin Isles
Matai Leuta
Cody Melphy
Folau Niua
Ben Pinkelman (withdrew due to back injury)
Joe Schroeder
Brett Thompson
Stephen Tomasin
Kevon Williams
Sailing (13)
Nikki Barnes
Lara Dallman-Weiss
Farrah Hall
Paige Railey
Stephanie Roble
Maggie Shea
Anna Weis
Charlie Buckingham
Riley Gibbs
Dave Hughes
Stu McNay
Luke Muller
Pedro Pascual
ON HER TURF: U.S. women who can extend medal streak in Tokyo
Shooting (20)
Madelynn Bernau
Kayle Browning
Amber English
Alexis Lagan
Sagen Maddalena
Austen Smith
Mary Tucker
Sandra Uptagrafft
Ali Weisz
Brian Burrows
James Hall
Vincent Hancock
Phillip Jungman
Lucas Kozeniesky
Henry Leverett
Jack Leverett III
Derrick Mein
Nick Mowrer
Will Shaner
Patrick Sunderman
Skateboarding (12)
Jordyn Barratt
Mariah Duran
Alexis Sablone
Alana Smith
Bryce Wettstein
Brighton Zeuner
Jagger Eaton
Nyjah Huston
Jake Ilardi
Cory Juneau
Heimana Reynolds
Zion Wright
Soccer (22)
Jane Campbell
Abby Dahlkemper
Tierna Davidson
Crystal Dunn
Julie Ertz
Adrianna Franch
Tobin Heath
Lindsey Horan
Casey Krueger
Rose Lavelle
Carli Lloyd
Catarina Macario
Kristie Mewis
Samantha Mewis
Alex Morgan
Alyssa Naeher
Kelley O’Hara
Christen Press
Megan Rapinoe
Becky Sauerbrunn
Emily Sonnett
Lynn Williams
Softball (15)
Monica Abbott
Ali Aguilar
Valerie Arioto
Ally Carda
Amanda Chidester
Rachel Garcia
Haylie McCleney
Michelle Moultrie
Dejah Mulipola
Aubree Munro
Bubba Nickles
Cat Osterman
Janie Reed
Delaney Spaulding
Kelsey Stewart
Sport Climbing (4)
Kyra Condie
Brooke Raboutou
Nathaniel Coleman
Colin Duffy
ON HER TURF: Young U.S. female athletes who can make history in Tokyo
Surfing (4)
Caroline Marks
Carissa Moore
Kolohe Andino
John John Florence
Swimming (53)
Haley Anderson
Phoebe Bacon
Erika Brown
Claire Curzan
Catie DeLoof
Kate Douglass
Katie Grimes
Natalie Hinds
Torri Huske
Hali Flickinger
Brooke Forde
Lydia Jacoby
Lilly King
Annie Lazor
Katie Ledecky
Paige Madden
Simone Manuel
Katie McLaughlin
Allison Schmitt
Bella Sims
Regan Smith
Olivia Smoliga
Erica Sullivan
Ashley Twichell
Alex Walsh
Abbey Weitzeil
Emma Weyant
Rhyan White
Michael Andrew
Zach Apple
Hunter Armstrong
Bowe Becker
Gunnar Bentz
Michael Brinegar
Patrick Callan
Brooks Curry
Caeleb Dressel
Nic Fink
Bobby Finke
Townley Haas
Zach Harting
Chase Kalisz
Drew Kibler
Jay Litherland
Bryce Mefford
Jake Mitchell
Ryan Murphy
Blake Pieroni
Andrew Seliskar
Tom Shields
Kieran Smith
Jordan Wilimovsky
Andrew Wilson
Table Tennis (6)
Juan Liu
Huijing Wang
Lily Zhang
Kanak Jha
Nikhil Kumar
Xin Zhou
Taekwondo (2)
Paige McPherson
Anastasija Zolotic
Tennis (12)
Jennifer Brady
Coco Gauff
Bethanie Mattek-Sands
Nicole Melichar
Jessica Pegula
Alison Riske
Sofia Kenin (declined spot)
Serena Williams (declined spot)
Marcos Giron
Austin Krajicek
Tommy Paul
Rajeev Ram
Tennys Sandgren
Frances Tiafoe
Taylor Fritz (declined spot)
John Isner (declined spot)
Reilly Opelka (declined spot)
Track and Field (130)
Valarie Allman
Brooke Andersen
Shae Anderson
Adelaide Aquilla
Anavia Battle
Gwen Berry
Erica Bougard
Quanesha Burks
Tynita Butts-Townsend
Kelsey Card
Christina Clemons
Emma Coburn
Anna Cockrell
Val Constien
Elise Cranny
Gabbi Cunningham
Vashti Cunningham
Teahna Daniels
Tara Davis
Rachel Dincoff
Kendall Ellis
Allyson Felix
Tori Franklin
Courtney Frerichs
English Gardner
Keni Harrison
Quanera Hayes
Aleia Hobbs
Ariana Ince
Lynna Irby
Wadeline Jonathas
Sally Kipyego
Annie Kunz
Morgann LeLeux
Heather MacLean
Maggie Malone
Taylor Manson
Rachel McCoy
Cory McGee
Sydney McLaughlin
Alicia Monson
Jasmine Moore
Sandi Morris
Athing Mu
Dalilah Muhammad
Katie Nageotte
Javianne Oliver
Keturah Orji
Jenna Prandini
DeAnna Price
Elle Purrier St. Pierre
Jessica Ramsey
Brittney Reese
Raevyn Rogers
Raven Saunders
Rachel Schneider
Karissa Schweizer
Molly Seidel
Emily Sisson
Robyn Stevens
Gabby Thomas
Aliphine Tuliamuk
Kaylin Whitney
Kendell Williams
Ajee’ Wilson
Kara Winger
Abdi Abdirahman
Devon Allen
Ronnie Baker
Steven Bastien
Kenny Bednarek
Chris Benard
Rai Benjamin
Hillary Bor
Trayvon Bromell
Matthew Centrowitz
Paul Chelimo
Michael Cherry
Nick Christie
Will Claye
Ryan Crouser
Bryce Deadmon
Marquis Dendy
Grant Fisher
Cravon Gillespie
Elija Godwin
Daniel Haugh
Cole Hocker
Grant Holloway
Bryce Hoppel
Mason Ferlic
Mason Finley
JuVaughn Harrison
Reggie Jagers
Isaiah Jewett
Fred Kerley
Sam Kendricks
David Kendziera
Benard Keter
Woody Kincaid
Joe Klecker
Erriyon Knighton
Joe Kovacs
KC Lightfoot
Wil London
Noah Lyles
Sam Mattis
Steffen McCarter
Shelby McEwen
Clayton Murphy
Chris Nilsen
Michael Norman
Vernon Norwood
Yared Nuguse
Payton Otterdahl
Jacob Riley
Daniel Roberts
Randolph Ross
Galen Rupp
Garrett Scantling
Donald Scott
Kenny Selmon
Michael Shuey
Trevor Stewart
Darryl Sullivan
Curtis Thompson
Micah Williams
Rudy Winkler
Alex Young
Zach Ziemek
Triathlon (5)
Taylor Knibb
Summer Rappaport
Katie Zaferes
Kevin McDowell
Morgan Pearson
Volleyball (24)
Foluke Akinradewo Gunderson
Michelle Bartsch-Hackley
Annie Drews
Micha Hancock
Kim Hill
Jordan Larson
Chiaka Ogbogu
Jordyn Poulter
Kelsey Robinson
Jordan Thompson
Haleigh Washington
Justin Wong Orantes
Matt Anderson
Micah Christenson
T.J. DeFalco
Kyle Ensing
Max Holt
Thomas Jaeschke
Garrett Muagututia
Taylor Sander
Erik Shoji
Kawika Shoji
David Smith
Mitch Stahl
Water Polo (26)
Rachel Fattal
Aria Fischer
Makenzie Fischer
Kaleigh Gilchrist
Stephania Haralabidis
Paige Hauschild
Ashleigh Johnson
Amanda Longan
Maddie Musselman
Jamie Neushul
Melissa Seidemann
Maggie Steffens
Alys Williams
Alex Bowen
Luca Cupido
Hannes Daube
Ben Hallock
Drew Holland
Johnny Hooper
Max Irving
Alex Obert
Jesse Smith
Ben Stevenson
Marko Vavic
Dylan Woodhead
Alex Wolf
Weightlifting (8)
Jourdan Delacruz
Katherine Nye
Sarah Robles
Mattie Rogers
C.J. Cummings
Wes Kitts
Harrison Maurus
Caine Wilkes
Wrestling (15)
Adeline Gray
Sarah Hildebrandt
Helen Maroulis
Tamyra Mensah-Stock
Kayla Miracle
Jacarra Winchester
Kyle Dake
Thomas Gilman
Ildar Hafizov
G’Angelo Hancock
Alejandro Sancho
Kyle Snyder
John Stefanowicz
Gable Steveson
David Taylor
ON HER TURF: Tokyo Olympics storylines in women’s sports
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