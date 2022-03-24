2022 World Figure Skating Championships results

By Mar 24, 2022, 10:53 AM EDT
Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron
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2022 World Figure Skating Championships in Montpellier, France, top 10 and notable results …

Women’s Short Program
1. Kaori Sakamoto (JPN) — 80. 32
2. Loena Hendrickx (BEL) — 75.00
3. Mariah Bell (USA) 72.55
4. You Young (KOR) — 72.08
5. Alysa Liu (USA) — 71.91
6. Nicole Schott (GER) — 67.77
7. Wakaba Higuchi (JPN) — 67.03
8. Karen Chen (USA) — 66.16
9. Ekaterina Ryabova (AZE) — 65.52
10. Madelina Schizas (CAN) — 64.20

Men’s Short Program
1. Shoma Uno (JPN) — 109.63
2. Yuma Kagiyama (JPN) — 105.69
3. Kazuki Tomono (JPN) — 101.12
4. Ilia Malinin (USA) — 100.16
5. Daniel Grassl (ITA) — 97.62
6. Vincent Zhou (USA) — 95.84
7. Morisi Kvitelashvili (GEO) — 92.61
8. Matteo Rizzo (ITA) — 91.67
9. Keegan Messing (CAN) — 91.18
10. Adam Siao Him Fa (FRA) — 90.97
12. Camden Pulkinen (USA) — 89.50

Pairs’ Short Program
1. Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA) — 76.88
2. Ashley Cain-Gribble/Timothy LeDuc (USA) — 75.85
3. Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN) — 71.58
4. Karina Safina/Luka Berulava (GEO) — 67.36
5. Vanessa James/Eric Radford (CAN) — 66.54
6. Minerva Fabienne Hase/Nolan Seegert (GER) — 66.29
7. Miriam Ziegler/Severin Kiefer (AUT) — 60.79
8. Evelyn Walsh/Trennt Michaud (CAN) — 60.28
9. Camille Kovalev/Pavel Kovalev (FRA) — 50.95
10. Zoe Jones/Christopher Boyadji (GBR) — 49.67

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