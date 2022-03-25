2022 World Figure Skating Championships results

2022 World Figure Skating Championships in Montpellier, France, top 10 and notable results …
Women’s Short Program
1. Kaori Sakamoto (JPN) — 80. 32
2. Loena Hendrickx (BEL) — 75.00
3. Mariah Bell (USA) 72.55
4. You Young (KOR) — 72.08
5. Alysa Liu (USA) — 71.91
6. Nicole Schott (GER) — 67.77
7. Wakaba Higuchi (JPN) — 67.03
8. Karen Chen (USA) — 66.16
9. Ekaterina Ryabova (AZE) — 65.52
10. Madelina Schizas (CAN) — 64.20
Men’s Short Program
1. Shoma Uno (JPN) — 109.63
2. Yuma Kagiyama (JPN) — 105.69
3. Kazuki Tomono (JPN) — 101.12
4. Ilia Malinin (USA) — 100.16
5. Daniel Grassl (ITA) — 97.62
6. Vincent Zhou (USA) — 95.84
7. Morisi Kvitelashvili (GEO) — 92.61
8. Matteo Rizzo (ITA) — 91.67
9. Keegan Messing (CAN) — 91.18
10. Adam Siao Him Fa (FRA) — 90.97
12. Camden Pulkinen (USA) — 89.50
Pairs
Gold: Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA) — 221.09
Silver: Riku Miura/Ryuichi Kihara (JPN) — 199.55
Bronze: Vanessa James/Eric Radford (CAN) — 197.32
4. Karina Safina/Luka Berulava (GEO) — 191.74
5. Minerva Fabienne Hase/Nolan Seegert (GER) — 189.61
6. Evelyn Walsh/Trennt Michaud (CAN) — 176.03
7. Miriam Ziegler/Severin Kiefer (AUT) — 166.68
8. Camille Kovalev/Pavel Kovalev (FRA) — 153.73
9. Daria Danilova/Michel Tsiba (NED) — 148.55
10. Zoe Jones/Christopher Boyadji (GBR) — 144.24
WD. Ashley Cain-Gribble/Timothy LeDuc (USA)
Rhythm Dance
1. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) — 92.73
2. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) — 89.72
3. Madison Chock/Evan Bates (USA) — 87.51
4. Charlene Guignard/Marco Fabbri (ITA) — 84.22
5. Piper Gilles/Paul Poitier (CAN) — 80.79
6. Olivia Smart/Adrian Diaz (ESP) — 79.40
7. Lilah Fear/Lewis Gibson (GBR) — 78.89
8. Laurence Fournier Beaufort/Nikolaj Soerensen (CAN) — 78.29
9. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) — 76.56
10. Allison Reed/Saulius Ambrulevicius (LTU) — 74.06
WORLD CHAMPIONSHIPS: Broadcast Schedule
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