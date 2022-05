Ironman World Championships St. George results

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on Reddit (Opens in new window)

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Top-10 and notable results from the 2021 Ironman World Championships, held in 2022 in St. George, Utah …

Men

1. Kristian Blummenfelt (NOR) — 7:49:16

2. Lionel Sanders (CAN) — 7:54:03

3. Braden Currie (NZL) — 7:54:19

4. Chris Leiferman (USA) — 7:57:51

5. Florian Angert (GER) — 7:59:35

6. Leon Chevalier (FRA) — 8:01:41

7. Daniel Bækkegård (DEN) — 8:02:06

8. Sam Laidlow (FRA) — 8:02:56

9. David McNamee (GBR) — 8:04:36

10. Ben Hoffman (USA) — 8:06:38

14. Sebastian Kienle (GER) — 8:14:34

18. Cameron Wurf (AUS) — 8:30:30

DNS. Alistair Brownlee (GBR)

DNS. Gustav Iden (NOR)

OlympicTalk is on Apple News. Favorite us!