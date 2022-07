2022 World Track and Field Championships Results

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Top eight results from the 2022 World Track and Field Championships in Eugene, Oregon …

Women’s 100m

Gold: Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) — 10.67

Silver: Shericka Jackson (JAM) — 10.73

Bronze: Elaine Thompson-Herah (JAM) — 10.81

4. Dina Asher-Smith (GBR) — 10.83

5. Mujinga Kambundji (SUI) — 10.91

6. Aleia Hobbs (USA) — 10.92

7. Marie-Josee Ta Lou (CIV) — 10.93

8. Melissa Jefferson (USA) — 11.03

Women’s 10,000m

Gold: Letesenbet Gidey (ETH) — 30:09.94

Silver: Hellen Obiri (KEN) — 30:10.02

Bronze: Margaret Chelimo Kipkemboi (KEN) — 30:10.07

4. Sifan Hassan (NED) — 30:10.56

5. Rahel Daniel (ERI) — 30:12.15

6. Ejgayehu Taye (ETH) — 30:12.45

7. Caroline Chepkoech Kipkrui (KAZ) — 30:17.64

8. Bosena Mulatie (ETH) — 30:17.77

Women’s Marathon

Gold: Gotytom Gebreselase (ETH) — 2:18:11

Silver: Judith Jeptum Korir (KEN) — 2:18:20

Bronze: Lonah Salpeter (ISR) — 2:20:18

4. Nazret Weldu (ERI) — 2:20:29

5. Sara Hall (USA) — 2:22:10

6. Angela Tanui (KEN) — 2:22:15

7. Emma Bates (USA) — 2:23:18

8. Keira D’Amato (USA) — 2:23:34

9. Mizuki Matsuda (JPN) — 2:23:49

10. Citlali Moscote (MEX) — 2:26:33

Women’s 20km Race Walk

Gold: Kimberly Garcia Leon (PER) — 1:26:58

Silver: Katarzyna Zdzieblo (POL) — 1:27:31

Bronze: Qieyang Shijie (CHN) — 1:27:56

4. Jemima Montag (AUS) — 1:28:17

5. Liu Hong (CHN) — 1:29:00

6. Nanako Fujii (JPN) — 1:29:01

7. Alegna Gonzalez (MEX) — 1:29:40

8. Valentina Trapletti (ITA) — 1:29:54

Women’s Hammer Throw

Gold: Brooke Andersen (USA) — 78.96

Silver: Camryn Rogers (CAN) — 75.52

Bronze: Janee’ Kassanavoid (USA) — 74.86

4. Sara Fantini (ITA) — 73.18

5. Jillian Weir (CAN) — 72.41

6. Bianca Florentina Ghelber (ROU) — 72.26

7. Silja Kosonen (FIN) — 70.81

8. Luo Na (CHN) — 70.42

Women’s Pole Vault

Gold: Katie Nageotte (USA) — 4.85

Silver: Sandi Morris (USA) — 4.85

Bronze: Nina Kennedy (AUS) — 4.80

4. Tina Sutej (SLO) — 4.70

5. Katerina Stefanidi (GRE) — 4.70

6. Wilma Murto (FIN) — 4.60

6. Li Ling (CHN) — 4.60

8. Angelica Moser (SUI) — 4.60

Women’s Shot Put

Gold: Chase Ealey (USA) — 20.49

Silver: Gong Lijao (CHN) — 20.39

Bronze: Jessica Schilder (NED) — 19.77

4. Sarah Mitton (CAN) — 19.77

5. Auriol Dongmo (POR) — 19.62

6. Song Jiayuan (CHN) — 19.57

7. Maddison-Lee Wesche (NZL) — 19.50

8. Jessica Woodard (USA) — 18.67

Men’s 100m

Gold: Fred Kerley (USA) — 9.86

Silver: Marvin Bracy (USA) — 9.88

Bronze: Trayvon Bromell (USA) — 9.88

4. Oblique Seville (JAM) — 9.97

5. Akani Simbine (RSA) — 10.01

6. Christian Coleman (USA) — 10.01

7. Hakim Sani Brown (JPN) — 10.06

8. Aaron Brown (CAN) — 10.07

Men’s 10,000m

Gold: Joshua Cheptegei (UGA) — 27:27.43

Silver: Stanley Mburu (KEN) — 27:27.90

Bronze: Jacob Kiplimo (UGA) — 27:27.97

4. Grant Fisher (USA) — 27:28.14

5. Selemon Barega (ETH) — 27:28.39

6. Moh Ahmed (CAN) — 27:30.27

7. Berihu Aregawi (ETH) — 27:31.00

8. Daniel Mateiko (KEN) — 27:33.57

Men’s Marathon

Gold: Tamirat Tola (ETH) — 2:05:36

Silver: Mosinet Geremew (ETH) — 2:06:44

Bronze: Bashir Abdi (BEL) — 2:06:48

4. Cam Levins (CAN) — 2:07:09

5. Geoffrey Kamworor (KEN) — 2:07:14

6. Seifu Tura (ETH) — 2:07:17

7. Gabriel Gerald Geay (TAN) — 2:07:31

8. Daniel Do Nascimento (BRA) — 2:07:35

Men’s 110m Hurdles

Gold: Grant Holloway (USA) — 13.03

Silver: Trey Cunningham (USA) — 13.08

Bronze: Asier Martinez (ESP) — 13.17

4. Damian Czykier (POL) — 13.32

5. Joshua Zeller (GBR) — 13.33

DQ. Shane Brathwaite (BAR)

DQ. Devon Allen (USA)

DNS. Hansle Parchment (JAM)

Men’s 20km Race Walk

Gold: Toshikazu Yamanishi (JPN) — 1:19:07

Silver: Koki Ikeda (JPN) — 1:19:14

Bronze: Perseus Karlstrom (SWE) — 1:19:18

4. Samuel Gathimba (KEN) — 1:19:25

5. Brian Pintado (ECU) — 1:19:34

6. Caio Bonfim (BRA) — 1:19:51

7. Alvaro Martin (ESP) — 1:20:19

8. Hiroto Jusho (JPN) — 1:20:39

Men’s Hammer Throw

Gold: Pawel Fajdek (POL) — 81.98

Silver: Wojciech Nowicki (POL) — 81.03

Bronze: Elvind Henriksen (NOR) — 80.87

4. Quentin Bigot (FRA) — 80.24

5. Bence Halasz (HUN) — 80.15

6. Rudy Winkler (USA) — 78.99

7. Mykhaylo Kokhan (UKR) — 78.83

8. Daniel Haugh (USA) — 78.10

Men’s Long Jump

Gold: Wang Jianan (CHN) — 8.36

Silver: Miltiadis Tentoglou (GRE) — 8.32

Bronze: Simon Ehammer (SUI) — 8.16

4. Maykel Masso (CUB) — 8.15

5. Steffin McCarter (USA) — 8.04

6. Marquis Dendy (USA) — 8.02

7. Murali Sreeshankar (IND) — 7.96

8. Eusebio Caceres (ESP) — 7.93

Men’s Shot Put

Gold: Ryan Crouser (USA) — 22.94

Silver: Joe Kovacs (USA) — 22.89

Bronze: Josh Awotunde (USA) — 22.29

4. Tom Walsh (NZL) — 22.08

5. Darlan Romani (BRA) — 21.92

6. Filip Mihaljevic (CRO) — 21.82

7. Jacko Gill (NZL) — 21.40

8. Adrian Piperi (USA) — 20.93

Mixed 4x400m Relay

Gold: Dominican Republic — 3:09.82

Silver: Netherlands — 3:09.90

Bronze: U.S. — 3:10.16

4. Poland — 3:12.31

5. Jamaica — 3:12.71

6. Nigeria — 3:16.21

7. Italy — 3:16.45

8. Ireland — 3:16.86

