2022 World Track and Field Championships Results

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Reddit (Opens in new window)

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Top eight results from the 2022 World Track and Field Championships in Eugene, Oregon …

Women’s 100m

Gold: Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) — 10.67

Silver: Shericka Jackson (JAM) — 10.73

Bronze: Elaine Thompson-Herah (JAM) — 10.81

4. Dina Asher-Smith (GBR) — 10.83

5. Mujinga Kambundji (SUI) — 10.91

6. Aleia Hobbs (USA) — 10.92

7. Marie-Josee Ta Lou (CIV) — 10.93

8. Melissa Jefferson (USA) — 11.03

Women’s 200m

Gold: Shericka Jackson — 21.45

Silver: Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) — 21.81

Bronze: Dina Asher-Smith (GBR) — 22.02

4. Aminatou Seyni (NIG) — 22.12

5. Abby Steiner (USA) — 22.26

6. Tamara Clark (USA) — 22.32

7. Elaine Thompson-Herah (JAM) — 22.39

8. Mujinga Kambundji (SUI) — 22.55

Women’s 400m

Gold: Shaunae Miller-Uibo (BAH) — 49.11

Silver: Marileidy Paulino (DOM) — 49.60

Bronze: Sada Williams (BAR) — 49.75

4. Lieke Klaver (NED) — 50.33

5. Stephenie Ann McPherson (JAM) — 50.36

6. Fiordaliza Cofil (DOM) — 50.57

7. Candice McLeod (JAM) — 50.78

8. Anna Kielbasinska (POL) — 50.81

TRACK WORLDS: Broadcast Schedule | U.S. Roster | Key Events

Women’s 1500m

Gold: Faith Kipyegon (KEN) — 3:52.96

Silver: Gudaf Tsegay (ETH) — 3:54.52

Bronze: Laura Muir (GBR) — 3:55.28

4. Freweyni Hailu (ETH) — 4:01.28

5. Sofia Ennaoui (POL) — 4:01.43

6. Sinclaire Johnson (USA) — 4:01.63

7. Jessica Hull (AUS) — 4:01.82

8. Winnie Nanyondo (UGA) — 4:01.98

Women’s 5000m

Gold: Gudaf Tsegay (ETH) — 14:46.29

Silver: Beatrice Chebet (KEN) — 14:46.75

Bronze: Dawit Seyaum (ETH) — 14:47.36

4. Margaret Kipkemboi (KEN) — 14:47.71

5. Letesenbet Gidey (ETH) — 14:47.98

6. Sifan Hassan (NED) — 14:48.12

7. Caroline Kipkirui (KAZ) — 14:54.80

8. Karoline Grovdal (NOR) — 14:57.62

Women’s 10,000m

Gold: Letesenbet Gidey (ETH) — 30:09.94

Silver: Hellen Obiri (KEN) — 30:10.02

Bronze: Margaret Chelimo Kipkemboi (KEN) — 30:10.07

4. Sifan Hassan (NED) — 30:10.56

5. Rahel Daniel (ERI) — 30:12.15

6. Ejgayehu Taye (ETH) — 30:12.45

7. Caroline Chepkoech Kipkrui (KAZ) — 30:17.64

8. Bosena Mulatie (ETH) — 30:17.77

Women’s Marathon

Gold: Gotytom Gebreselase (ETH) — 2:18:11

Silver: Judith Jeptum Korir (KEN) — 2:18:20

Bronze: Lonah Salpeter (ISR) — 2:20:18

4. Nazret Weldu (ERI) — 2:20:29

5. Sara Hall (USA) — 2:22:10

6. Angela Tanui (KEN) — 2:22:15

7. Emma Bates (USA) — 2:23:18

8. Keira D’Amato (USA) — 2:23:34

9. Mizuki Matsuda (JPN) — 2:23:49

10. Citlali Moscote (MEX) — 2:26:33

Women’s 400m Hurdles

Gold: Sydney McLaughlin (USA) — 50.68 WR

Silver: Femke Bol (NED) — 52.27

Bronze: Dalilah Muhammad (USA) — 53.13

4. Shamier Little (USA) — 53.76

5. Britton Wilson (USA) — 54.02

6. Rushell Clayton (JAM) — 54.36

7. Gianna Woodruff (PAN) — 54.75

8. Anna Ryzhykova (UKR) — 54.93

Women’s 3000m Steeplechase

Gold: Norah Jeruto (KAZ) — 8:53.02

Silver: Werkuha Getachew (ETH) — 8:54.61

Bronze: Mekides Abebe (ETH) — 8:56.08

4. Winfred Yavi (BRN) — 9:01.31

5. Luiza Gega (ALB) — 9:10.04

6. Courtney Frerichs (USA) — 9:10.59

7. Aimee Pratt (GBR) — 9:15.64

8. Emma Coburn (USA) — 9:16.49

Women’s 4x100m

Gold: U.S. — 41.14

Silver: Jamaica — 41.18

Bronze: Germany — 42.03

4. Nigeria — 42.22

5. Spain — 42.58

6. Great Britain — 42.75

7. Switzerland — 42.81

8. Italy — 42.92

Women’s 20km Race Walk

Gold: Kimberly Garcia Leon (PER) — 1:26:58

Silver: Katarzyna Zdzieblo (POL) — 1:27:31

Bronze: Qieyang Shijie (CHN) — 1:27:56

4. Jemima Montag (AUS) — 1:28:17

5. Liu Hong (CHN) — 1:29:00

6. Nanako Fujii (JPN) — 1:29:01

7. Alegna Gonzalez (MEX) — 1:29:40

8. Valentina Trapletti (ITA) — 1:29:54

Women’s 35km Race Walk

Gold: Kimberly Leon (PER) — 2:39:16

Silver: Katarzyna Zdzieblo (POL) — 2:40:03

Bronze: Qieyang Shijie (CHN) — 2:40:37

4. Antigoni Ntrismpioti (GRE) — 2:41:58

5. Raquel Gonzalez (ESP) — 2:42:27

6. Laura Garcia-Caro (ESP) — 2:42:45

7. Li Maocuo (CHN) — 2:44:28

8. Viviane Lyra (BRA) — 2:45:02

Women’s Discus

Gold: Feng Bin (CHN) — 69.12

Silver: Sandra Perkovic (CRO) — 68.45

Bronze: Valarie Allman (USA) — 68.30

4. Jorinde van Klinken (NED) — 64.97

5. Claudine Vita (GER) — 64.24

6. Liliana Ca (POR) — 63.99

7. Yaime Perez (CUB) — 63.07

8. Marlja Tolj (CRO) — 63.07

Women’s Hammer Throw

Gold: Brooke Andersen (USA) — 78.96

Silver: Camryn Rogers (CAN) — 75.52

Bronze: Janee’ Kassanavoid (USA) — 74.86

4. Sara Fantini (ITA) — 73.18

5. Jillian Weir (CAN) — 72.41

6. Bianca Florentina Ghelber (ROU) — 72.26

7. Silja Kosonen (FIN) — 70.81

8. Luo Na (CHN) — 70.42

Women’s High Jump

Gold: Eleanor Patterson (AUS) — 2.02

Silver: Yaroslava Mahuchikh (UKR) — 2.02

Bronze: Elena Vallortigara (ITA) — 2.00

4. Iryna Gerashchenko (UKR) — 2.00

5. Nicola Olyslagers (AUS) — 1.96

5. Safina Sadullayeva (UZB) — 1.96

7. Karmen Bruus (EST) — 1.96

8. Nadezhda Dubovitskaya (KAZ) — 1.96

Women’s Javelin

Gold: Kelsey-Lee Barber (AUS) — 66.91

Silver: Kara Winger (USA) — 64.05

Bronze: Haruka Kitaguchi (JPN) — 63.27

4. Liu Shiying (CHN) — 63.25

5. Mackenzie Little (AUS) — 63.22

6. Lina Muze (LAT) — 61.26

7. Annu Rani (IND) — 61.12

8. Nikola Ogrodnikova (CZE) — 60.18

Women’s Pole Vault

Gold: Katie Nageotte (USA) — 4.85

Silver: Sandi Morris (USA) — 4.85

Bronze: Nina Kennedy (AUS) — 4.80

4. Tina Sutej (SLO) — 4.70

5. Katerina Stefanidi (GRE) — 4.70

6. Wilma Murto (FIN) — 4.60

6. Li Ling (CHN) — 4.60

8. Angelica Moser (SUI) — 4.60

Women’s Shot Put

Gold: Chase Ealey (USA) — 20.49

Silver: Gong Lijao (CHN) — 20.39

Bronze: Jessica Schilder (NED) — 19.77

4. Sarah Mitton (CAN) — 19.77

5. Auriol Dongmo (POR) — 19.62

6. Song Jiayuan (CHN) — 19.57

7. Maddison-Lee Wesche (NZL) — 19.50

8. Jessica Woodard (USA) — 18.67

Women’s Triple Jump

Gold: Yulimar Rojas (VEN) — 15.47

Silver: Shanieka Ricketts (JAM) — 14.89

Bronze: Tori Franklin (USA) — 14.72

4. Leyanis Perez Hernandez (CUB) — 14.70

5. Thea Lafond (DMA) — 14.56

6. Keturah Orji (USA) — 14.49

7. Kimberly Williams (JAM) — 14.29

8. Patricia Mamona (POR) — 14.29

Women’s Heptathlon

Gold: Nafi Thiam (BEL) — 6,947

Silver: Anouk Vetter (NED) — 6,867

Bronze: Anna Hall (USA) — 6,755

4. Adrianna Sulek (POL) — 6,672

5. Noor Vidts (BEL) — 6,559

6. Annik Kalin (SUI) — 6,464

7. Emma Oosterwegel (NED) — 6,440

8. Katarina Johnson-Thompson (GBR) — 6,222

Men’s 100m

Gold: Fred Kerley (USA) — 9.86

Silver: Marvin Bracy (USA) — 9.88

Bronze: Trayvon Bromell (USA) — 9.88

4. Oblique Seville (JAM) — 9.97

5. Akani Simbine (RSA) — 10.01

6. Christian Coleman (USA) — 10.01

7. Hakim Sani Brown (JPN) — 10.06

8. Aaron Brown (CAN) — 10.07

Men’s 200m

Gold: Noah Lyles (USA) — 19.31

Silver: Kenny Bednarek (USA) — 19.77

Bronze: Erriyon Knighton (USA) — 19.80

4. Joseph Fahnbulleh (LBR) — 19.84

5. Alexander Ogando (DOM) — 19.93

6. Jereem Richards (TTO) — 20.08

7. Aaron Brown (CAN) — 20.18

8. Luxolo Adams (RSA) — 20.47

Men’s 400m

Gold: Michael Norman (USA) — 44.29

Silver: Kirani James (GRN) — 44.48

Bronze: Matthew Hudson-Smith (GBR) — 44.66

4. Champion Allison (USA) — 44.77

5. Wayde van Niekerk (RSA) — 44.97

6. Bayapo Ndori (BOT) — 45.29

7. Christopher Taylor (JAM) — 45.30

8. Jonathan Jones (BAR) — 46.13

Men’s 800m

Gold: Emmanuel Korir (KEN) — 1:43.71

Silver: Djamel Sedjati (ALG) — 1:44.14

Bronze: Marco Arop (CAN) — 1:44.28

4. Emmanuel Wanyonyi (KEN) — 1:44.54

5. Slimane Moula (ALG) — 1:44.85

6. Gabriel Tual (FRA) — 1:45.49

7. Peter Bol (AUS) — 1:45.51

8. Wyclife Kinyamal (KEN) — 1:47.07

Men’s 1500m

Gold: Jake Wightman (GBR) — 3:29.23

Silver: Jakob Ingebrigtsen (NOR) — 3:29.47

Bronze: Mohamed Katir (ESP) — 3:29.90

4. Mario Garcia (ESP) — 3:30.20

5. Josh Kerr (GBR) — 3:30.60

6. Timothy Cheruiyot (KEN) — 3:30.69

7. Abel Kipsang (KEN) — 3:31.21

8. Teddese Lemi (ETH) — 3:32.98

Men’s 10,000m

Gold: Joshua Cheptegei (UGA) — 27:27.43

Silver: Stanley Mburu (KEN) — 27:27.90

Bronze: Jacob Kiplimo (UGA) — 27:27.97

4. Grant Fisher (USA) — 27:28.14

5. Selemon Barega (ETH) — 27:28.39

6. Moh Ahmed (CAN) — 27:30.27

7. Berihu Aregawi (ETH) — 27:31.00

8. Daniel Mateiko (KEN) — 27:33.57

Men’s Marathon

Gold: Tamirat Tola (ETH) — 2:05:36

Silver: Mosinet Geremew (ETH) — 2:06:44

Bronze: Bashir Abdi (BEL) — 2:06:48

4. Cam Levins (CAN) — 2:07:09

5. Geoffrey Kamworor (KEN) — 2:07:14

6. Seifu Tura (ETH) — 2:07:17

7. Gabriel Gerald Geay (TAN) — 2:07:31

8. Daniel Do Nascimento (BRA) — 2:07:35

Men’s 110m Hurdles

Gold: Grant Holloway (USA) — 13.03

Silver: Trey Cunningham (USA) — 13.08

Bronze: Asier Martinez (ESP) — 13.17

4. Damian Czykier (POL) — 13.32

5. Joshua Zeller (GBR) — 13.33

DQ. Shane Brathwaite (BAR)

DQ. Devon Allen (USA)

DNS. Hansle Parchment (JAM)

Men’s 400m Hurdles

Gold: Alison dos Santos (BRA) — 46.29

Silver: Rai Benjamin (USA) — 46.89

Bronze: Trevor Bassitt (USA) — 47.39

4. Wilfried Happio (FRA) — 47.41

5. Khallifah Rosser (USA) — 47.88

6. Jaheel Hyde (JAM) — 48.03

7. Karsten Warholm (NOR) — 48.42

8. Rasmus Magi (EST) — 48.92

Men’s 3000m Steeplechase

Gold: Soufiane El Bakkali (MAR) — 8:25.13

Silver: Lamecha Girma (ETH) — 8:26.01

Bronze: Conseslus Kipruto (KEN) — 8:27.92

4. Getnet Wale (ETH) — 8:28.68

5. Abraham Kibiwot (KEN) — 8:28.95

6. Evan Jager (USA) — 8:29.08

7. Yemane Haileselassie (ERI) — 8:29.40

8. Hillary Bor (USA) — 8:29.77

Men’s 4x100m

Gold: Canada — 37.48

Silver: U.S. — 37.55

Bronze: Great Britain — 37.83

4. Jamaica — 38.06

5. Ghana — 38.07

6. South Africa — 38.10

7. Brazil — 38.25

DQ. France

Men’s 20km Race Walk

Gold: Toshikazu Yamanishi (JPN) — 1:19:07

Silver: Koki Ikeda (JPN) — 1:19:14

Bronze: Perseus Karlstrom (SWE) — 1:19:18

4. Samuel Gathimba (KEN) — 1:19:25

5. Brian Pintado (ECU) — 1:19:34

6. Caio Bonfim (BRA) — 1:19:51

7. Alvaro Martin (ESP) — 1:20:19

8. Hiroto Jusho (JPN) — 1:20:39

Men’s Discus

Gold: Kristjan Ceh (SLO) — 71.13

Silver: Mykolas Alekna (LTU) — 69.27

Bronze: Andrius Gudzius (LTU) — 67.55

4. Daniel Stahl (SWE) — 67.10

5. Simon Pettersson (SWE) — 67.00

6. Matthew Denny (AUS) — 66.47

7. Alin Alexandru Firfirica (ROU) — 65.57

8. Alex Rose (SAM) — 65.57

Men’s Hammer Throw

Gold: Pawel Fajdek (POL) — 81.98

Silver: Wojciech Nowicki (POL) — 81.03

Bronze: Elvind Henriksen (NOR) — 80.87

4. Quentin Bigot (FRA) — 80.24

5. Bence Halasz (HUN) — 80.15

6. Rudy Winkler (USA) — 78.99

7. Mykhaylo Kokhan (UKR) — 78.83

8. Daniel Haugh (USA) — 78.10

Men’s High Jump

Gold: Mutaz Barshim (QAT) — 2.37

Silver: Woo Sang-Hyeok (KOR) — 2.35

Bronze: Andriy Protsenko (UKR) — 2.33

4. Gianmarco Tamberi (ITA) — 2.33

5. Shelby McEwen (USA) — 2.30

6. Django Lovett (CAN) — 2.27

6. Luis Zayas (CUB) — 2.27

8. Tomohiro Shinno (JPN) — 2.27

Men’s Javelin

Gold: Anderson Peters (GRN) — 90.54

Silver: Neeraj Chopra (IND) — 88.13

Bronze: Jakub Vadlejch (CZE) — 88.09

4. Julian Weber (GER) — 86.86

5. Arshad Nadeem (PAK) — 86.16

6. Lassi Etelatalo (FIN) — 82.70

7. Andrian Mardare (MDA) — 82.26

8. Oliver Helander (FIN) — 82.24

Men’s Long Jump

Gold: Wang Jianan (CHN) — 8.36

Silver: Miltiadis Tentoglou (GRE) — 8.32

Bronze: Simon Ehammer (SUI) — 8.16

4. Maykel Masso (CUB) — 8.15

5. Steffin McCarter (USA) — 8.04

6. Marquis Dendy (USA) — 8.02

7. Murali Sreeshankar (IND) — 7.96

8. Eusebio Caceres (ESP) — 7.93

Men’s Shot Put

Gold: Ryan Crouser (USA) — 22.94

Silver: Joe Kovacs (USA) — 22.89

Bronze: Josh Awotunde (USA) — 22.29

4. Tom Walsh (NZL) — 22.08

5. Darlan Romani (BRA) — 21.92

6. Filip Mihaljevic (CRO) — 21.82

7. Jacko Gill (NZL) — 21.40

8. Adrian Piperi (USA) — 20.93

Men’s Triple Jump

Gold: Pedro Pablo Pichardo (POR) — 17.95

Silver: Hugues Fabrice Zango (BUR) — 17.55

Bronze: Zhu Yaming (CHN) — 17.31

4. Andrea Dallavalle (ITA) — 17.25

5. Emanuel Ihemeje (ITA) — 17.17

6. Donald Scott (USA) — 17.14

7. Almir Dos Santos (BRA) — 16.87

8. Jean-Marc Pontvianne (FRA) — 16.86

Mixed 4x400m Relay

Gold: Dominican Republic — 3:09.82

Silver: Netherlands — 3:09.90

Bronze: U.S. — 3:10.16

4. Poland — 3:12.31

5. Jamaica — 3:12.71

6. Nigeria — 3:16.21

7. Italy — 3:16.45

8. Ireland — 3:16.86

OlympicTalk is on Apple News. Favorite us!